Una camioneta, pista clave para esclarecer crimen de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve

Autoridades buscan el vehículo en que se movilizaba la pareja de recién casados, que fue hallada sin vida en Buritaca.

El asesinato de los ambientalistas sucedió cuando estaban en su viaje de luna de miel.

El viernes 20 de diciembre se reportó su desaparición y este lunes un indígena arahuaco encontró, en una zona conocida como Perico Aguao, los cuerpos sin vida de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve.

"Tienen apariencia de violencia, las manos las encuentran amarradas y tienen una capucha en la cabeza. Estamos esperando el informe de Medicina Legal", aseguró el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía de Santa Marta.

Jeison Niño, indígena que descubrió los cadáveres, contó que: "Vi un poco de goleros, me asomé y vi a dos muertos. No me quise acercar”.

Según primeras pesquisas, los recién casados habrían sido asesinados el mismo viernes 20 de diciembre, por lo que buscan la camioneta en la que se movilizaban, pues allí puede estar la clave para establecer la autoría del crimen.

En un consejo de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de $50.000.000 PARA hallar a los responsables del doble crimen.

En contexto: Nathalia Jiménez, asesinada junto a su esposo, había recibido un premio de ingeniería ambiental