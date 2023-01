Valentina González no estaba buceando ni careteando, asegura familia

De acuerdo con un amigo de la joven fallecida, único testigo del hecho, la estudiante se encontraba sobre un flotador cuando fue embestida por el yate.

Los familiares de Valentina González, de 21 años, pidieron a la Fiscalía adelantar las investigaciones para establecer las causas del trágico accidente.

Asimismo, refutaron las versiones que señalan que la joven se encontraba buceando o careteando en la zona.

“Rechazamos las declaraciones del capitán de Navío, Jorge Herrera Meza, comandante de Guardacostas del Caribe, en las que pretende atribuirle a Valentina la responsabilidad en el accidente que le costó la vida, toda vez que cuando sucedieron los hechos, ella no estaba realizando actividades de careteo o buceo, como errónea y apresuradamente se ha dicho, sino que se encontraba sobre un flotador naranja en un área cercana a la playa cuando fue arroyada por una embarcación con turistas abordo”, afirmaron a través de un comunicado de prensa.

Además, anunciaron que usarán todos los elementos materiales probatorios para comprobar el delito por dolo eventual, agravado por la fuga del capitán del yate tras el accidente.

“Debió haber formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento ¿Y por qué medida de aseguramiento? Porque el código penal es claro, que se agrava un homicidio cuando las personas que lo cometen huyen del lugar de los hechos”, explicó Rafael Pacheco, abogado del testigo.

Asimismo, agregaron que en el área de Cholón no hay ninguna señalización visible de las zonas de uso de bañistas ni de tráfico de embarcaciones, que adviertan a los turistas sobre áreas vedadas para su utilización.

“Todo el que entra a Cholón tiene que entrar a baja velocidad, por qué no hay señalización aquí, es culpa también del Estado en no reglamentar un lugar que es tan concurrido en toda época del año”, dijo Pacheco.

Por tal razón, no descartan una demanda contra el Estado colombiano.

