Valiente mujer policía: herida de bala, logró capturar a peligroso delincuente

La intervención de una valiente oficial de Policía en Ciénaga, Magdalena, permitió la reducción y captura de un peligroso delincuente, integrante de la banda Los Pachencas. Desde el hospital, la mujer, que resultó herida en medio de la persecución, habló con Noticias Caracol.

“Al volarse uno de los patios se encuentra de frente conmigo en la calle e iniciamos un intercambio de disparos. Me dispara, me hiere en la pierna y me tocó responder. Nunca quise atentar contra él, pero tenía que salvar mi vida y la de los demás moradores del barrio”, comenta la capitán Ana María Restrepo, comandante de la Sijín en Ciénaga.

Con una bala en la pantorrilla, la oficial aguantó la presión de la comunidad, mientras desesperada pedía atención para ella y el sujeto, que también resultó herido.

"Uno siempre siente miedo, pero más es el amor a esta profesión y el amor a mi institución", indicó.

Según la Policía, alias El Tarra tiene tres órdenes de captura vigentes, señalado de ser el cabecilla de sicarios de Los Pachencas. Además, deberá responder por tentativa de homicidio en contra de un servidor público.

El presunto delincuente fue llevado a Santa Marta y se encuentra estable en una de las clínicas privadas de esta ciudad. En las próximas horas se realizará la audiencia pública por parte de un juez de garantías.

Publicidad

Le puede interesar: