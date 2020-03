Valla oxidada cayó sobre un taxi en Barranquilla y mató al conductor

La estructura se desplomó en la avenida Circunvalar y la víctima, de 27 años, falleció en el sitio. Otros dos carros fueron golpeados, pero no hubo heridos.

El taxista que murió el domingo en la tarde fue identificado como Jonathan de Jesús Delgado Palma.

La deteriorada valla de 15 metros y 6 toneladas al parecer se cayó por las fuertes brisas que golpean a Barranquilla estos días.

Otro taxista que alcanzó a ser golpeado por la estructura, dijo que se salvó por el afán que llevaba su pasajera.

“La señora me dijo que me pasara a ese carro (el de la víctima) y cuando me paso, el man que estaba atrás mío (…) cuando sentí ‘pam’, que se cayó eso y la señora se desapareció, salió fue corriendo, no la vi más, volví a nacer”, relató el conductor Jhonatan Villegas sobre ese trágico momento.

Indignados por la muerte del joven, varios habitantes del sector señalaron con documentos en mano que, desde el 8 de agosto del 2018, solicitaron a la empresa publicitaria retirar la valla por las fallas que presenta el terreno.

Durante dos horas, con máquinas especiales, los bomberos trabajaron para rescatar de entre las latas el cuerpo del joven taxista.