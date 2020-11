“Veíamos cómo caían los techos, sonaba impresionante”: turista sobre huracán Iota

La isla de Providencia quedó devastada por el huracán Iota, que pasó a solo 12 kilómetros de la zona.

Casas destechadas, árboles caídos, vías bloqueadas y un aeropuerto destrozado es lo que se evidencia en la isla, de unos 5.000 habitantes.

María Antonia Chinkousky es una de las turistas que se encontraban allí.

“Veíamos que el ojo venia directo y que venía escalando y escalando”, señala la joven.

“A las 4:00 a.m. empezó a soplar. Veíamos como caían los techos y árboles y sonaban impresionante. A las 7:00 a.m. seguía venteando y a las 11:00 am., igual”, añadió.

Ella y el grupo con el que estaba intentaron salir de la isla: “Cogimos todo porque la dueña del hotel nos dijo: ‘esto nunca antes había pasado; nos van a encontrar en tres días’. Hablamos entre todos y nos fuimos para el aeropuerto. Caminamos 9 kilómetros”.

“Cuando llegamos la torre de control estaba arreglada. Nos dijeron que estaban esperando al presidente y que no entraban ni salían aviones. Pero el presidente al final llegó”, aseguró María Antonia.

Iván Duque arribó hasta la isla y se ha colocado al frente de las labores de rescate y reconstrucción.

En la noche del lunes zarpó de Cartagena de Indias la fragata ARC Independiente, que lleva 15 toneladas de ayuda humanitaria y más de 190 efectivos de la Armada, del Ejército, personal de la Unidad de Gestión de Riesgo, de la Cruz Roja y expertos en atención de emergencias para socorrer a los habitantes de Providencia y de la vecina isla de Santa Catalina, que fueron impactadas de lleno por el huracán.