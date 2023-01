Vendiendo donas, madre colombiana sostiene a hijo en condición de discapacidad

Para Luzmila Palma no ha sido fácil lograr sacar adelante a Yeison, su hijo de 21 años, que padece de una delicada condición de salud a causa de una hidrocefalia y meningitis que le diagnosticaron desde su nacimiento.

La falta de recursos económicos, en muchas ocasiones, no le ha permitido brindarle lo necesario para tener una buena calidad de vida.

Publicidad

"De todo, yo he vendido caramelo, donas, trabajo día por día, lo que nos salga. Así lo he podido sustentar a él, ayudarlo a él", dice Luzmila, quien vive en Soledad, Atlántico.

Cada noche prepara las donas que durante las mañanas sale a vender a las calles para obtener el dinero de los alimentos y los pañales para Yeison, pero la situación se torna cada vez más compleja.

"Principalmente, un aire acondicionado, no tiene, licuadora tampoco tenemos y la alimentación de él", señala Luzmila.

Publicidad



La historia ha conmovido a algunas personas, como Jorge Luis Rico, un bailarín de champeta que, a través del alcance de las redes sociales, lidera una campaña para recolectar algunos insumos que mejoren la calidad de vida de Yeison.

"Que se pongan la mano en el corazón, todos somos iguales, tenga o no tengo dinero, yo no tengo dinero y por mis redes sociales yo he ayudado a las personas, así que no hay excusa para no ayudar a otra persona, no hay excusa", asegura Jorge en medio de llanto.

Publicidad

Mientras tanto, en su humilde vivienda y con la ayuda de sus familiares, Luzmila sigue luchando para que su hijo pueda tener todo lo que necesita.