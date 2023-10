Víctimas de secuestro en Montes de María hablaron ante la JEP: “A ellos no les importaba”

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, las víctimas de secuestro en los Montes de María, más exactamente en los departamentos de Sucre y Bolívar, relataron los horrores que vivieron durante el cautiverio.



Las víctimas aseguraron que la mayoría de los secuestros se cometieron en las carreteras y a modo de extorsión, ya que los miembros de las extintas FARC pedían millonarias sumas de dinero a cambio de su rescate.

“En particular, un personaje me decía que yo era un niñito de papi y mami y yo eso ya lo tenía en la mente, me decía ‘Dios mío, ellos creen que yo tengo plata y no sé qué me irá a pasar'. En varias ocasiones sí había un trato normal. Después ellos nos dieron del tema de alimentación, líquidos y esas cosas”, manifestó la víctima de secuestro.



Este hombre también hizo referencia a los crueles tratos que recibió en materia de aseo, pues no les permitían bañarse.

“En el caso mío, duré cuatro días sin bañarme, pues ellos decían ‘usted puede tomarse una botella y bañarse con otra botella’ y yo pensaba cómo me voy a bañar con una botella de agua, sin cepillarse uno los dientes ni nada. A ellos no les importaba”, agregó.

La versión más reciente que han entregado los exguerrilleros se llevó a cabo en mayo de 2023. Allí comparecieron más de 30 exintegrantes de las extintas FARC para dar su versión de lo ocurrido con los secuestros en el Bloque Caribe.