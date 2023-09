Víctimas de Tierralta dicen que militares los amenazaron con “meterles un tiro y tirarlos al río”

Dos de las personas que fueron agredidas por militares en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, hablaron con Caracol Ahora y dieron nuevos detalles de lo que pasó con los uniformados que los amenazaron y maltrataron.



El primero en hablar fue el representante legal del Bocas del Manso, Dagoberto López, quien dijo que los uniformados empezaron a golpear casa por casa para sacar a todos los habitantes de su vivienda y reunirlos en un mismo lugar.

“El día antes de ayer llegó el Ejército como tal intimidando a la comunidad, nos golpearon, nos tiraron al suelo, por ahí dos horas y media, tres horas y media. Cuando se iban a ir me llevaron a mí como escudo y a otro profesor como a dos hectáreas de la comunidad y nos tiraron al suelo, y nos dijeron que si levantábamos la cabeza nos daban un tiro, que podíamos levantarla por ahí en término de media hora”, narró en Caracol Ahora.

Luego relató que al día siguiente “vinieron otras personas de ellos mismos que estuvieron el día antes agrediéndonos, entonces cogiendo informes de la comunidad, de la gente, los nombres para llevarse. Entonces la comunidad les dijo ‘¿qué informe, qué nombre les vamos a dar si ayer se los llevaron? Porque el día de la agresión nos cogieron los nombres, los datos completos, número de cédula y se los llevaron’”.

Dagoberto sostiene que esta comunidad de Tierralta vive “prácticamente es un desplazamiento interno”.

“Nosotros sentimos miedo porque cómo es que el Ejército va a venir con una cosa de esas a la comunidad expropiando al campesino, a nosotros los civiles, no me parece justo eso”, añadió.



Otro de los habitantes que habló con Caracol Ahora es el profesor Mario Luis Medrano, quien aparece en los videos grabados en Tierralta.

Sostuvo que “a mí me arrodillaron, me encañonaron con el fusil. Yo les dije que yo tenía mi carné que me acreditaba como docente de un resguardo embera y ellos dijeron que eso a ellos no les interesaba, que si seguía hablando me pegaban un tiro y me tiraban al río, y así sucesivamente sucedió con todos los miembros”.

Además, aseveró que “los niños están traumatizados porque hubo disparos de fusil, incluso el señor presidente de la junta de acción comunal tiene las cáscaras de las balas”.

El profesor manifestó que la situación en esa parte de Tierralta “es algo bastante duro para las comunidades, bastante atemorizante porque no se sabe qué va a pasar con nosotros en esa zona tan olvidada por parte del Gobierno estatal y de todas las entidades públicas. Allá estamos en un abandono total. Nosotros no vemos ningún ente gubernamental por allá que nos colabore. Mire cómo llega el Ejército maltratando al campesino”.