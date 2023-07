Video: así robaba en Santa Marta banda que se la tenía velada a pasajeros de buses

La Policía Metropolitana de Santa Marta logró desarticular una banda de ladrones que asaltaba en buses de servicio público en sur de la capital del Magdalena, que cubrían la ruta desde La Lucha hasta Gaira.

El video de una cámara de seguridad instalada dentro de uno de los buses atracados muestra cómo la banda se subía como si fuera un usuario más. Cada uno de sus miembros se sentaba en diferentes sillas del vehículo. Después de unas cuadras, saltaban de sus puestos para amenazar con armas cortopunzantes y de fuego a sus víctimas, incluido el conductor.

Los tres sujetos capturados en Santa Marta serán presentados ante un juez de garantías para ser imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

Robo a futbolista de Patriotas

Hace algunos días, también en la región Caribe, el futbolista profesional Carlos de las Salas, reciente campeón del Torneo BetPlay con el equipo Patriotas, fue víctima de un asalto por parte de sujetos que se movilizaban en moto.

El hecho ocurrió cuando el jugador estaba en un establecimiento de accesorios para vehículos ubicado en Valledupar, capital del Cesar. Allí, según imágenes captadas por una cámara de seguridad, un delincuente que portaba casco lo amenazó con un arma, lo obligó a tirarse al piso y lo despojó de varias pertenencias personales.

Carlos de las Salas fue víctima de este robo mientras disfrutaba de sus vacaciones en su tierra natal.

Quemaron moto de supuestos ladrones en Bogotá

En la localidad de Usaquén, una mujer identificada como Catalina Santana fue víctima de un violento robo.

La joven narró que en el momento del hurto “siento que alguien venía detrás de mí y luego sentí que me tomaron del pelo y me botaron al piso. Él me metió las manos en el pecho y dentro de la blusa. Cuando vi, tenía las manos en el celular y me lo sacó”.

La comunidad reaccionó ante el brutal ataque. Algunos vecinos derribaron a los criminales y quemaron la motocicleta en la que se movilizaban. Sin embargo, los delincuentes salieron corriendo y lograron escapar.

“Cuando llegaron acá, ella empezó a gritar en la esquina. Un señor que vende gaseosas les atravesó el carro y la moto se cayó. Al caerse, todos los vecinos pidieron que la quemen, pues luego se la llevan a los patios y al otro día se las entregan”, dijo un testigo.

Para la víctima, el actuar de las autoridades se ha quedado corto ante el incremento de los hurtos.

“La Policía no sirve para nada, incluso ellos estaban aquí sobre la misma avenida, vieron el hurto y no hicieron nada. Llegaron, no me prestaron primeros auxilios, no me pidieron número de cédula, ni mi nombre, no me preguntaron absolutamente nada”, sostuvo.