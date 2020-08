Video: ladrones en moto y armados arrollan a ciclista, lo golpean y le roban su bicicleta

En cámaras de seguridad del sector quedó registrado cómo unos delincuentes en moto abordan por la espalda al ciclista, lo obligan a bajarse de su caballito de acero y, apuntándole con un arma, lo golpean.

"Yo siento que me encañonado y cuando trato de levantar la visera para ver qué es lo que pasa, él me apunta con el arma y me dice: ‘no te vayas a hacer matar y entrega todo’", relata la víctima.

Según cifras de las autoridades de Santa Marta, entre dos y tres bicicletas diariamente son hurtadas, mientras tanto el miedo se apodera de los ciclistas en esta ciudad.

Los afectados aseguran que las bicicletas son hurtadas para vender las partes, mientras la Policía asegura que tiene en proceso un plan especial para proteger a los biciusuarios.

Con la pandemia, la compra de bicicletas se ha disparado en la capital del Magdalena. Muchos usan este medio como escape al estrés del confinamiento.