Videos del temblor que causó daños en más de 40 viviendas en Bolívar

El sismo de 5,7, con epicentro en la depresión momposina, también provocó afectaciones en municipios de Cesar y Magdalena. No hubo reporte de heridos.

El censo inicial establece que entre Mompós, Pinillos, San Jacinto del Cauca, Margarita y Hatillo de Loba hay más de 40 viviendas averiadas, a las que se suman dos iglesias y una institución educativa.

“Los habitantes salieron a las calles muy preocupados, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. En este momento hay algunas casas averiadas, pero gracias a Dios, San Jacinto del Cauca volvió a su normalidad”, dijo Marcial Chávez, alcalde de ese municipio bolivarense.

Roberto Polanco, secretario del interior de Mompós, afirmó que “no hubo afectaciones mayores, no hay víctimas, no hay heridos, no hay casas caídas. Las iglesias, que son antiguas, no presentan ningún daño estructural”.

En Cartagena, el temblor se sintió con intensidad en algunas zonas, lo que obligó a algunos residentes a evacuar sus viviendas. Otras edificaciones abandonadas por riesgo de desplome, como los edificios del clan Quiroz, son objeto de inspección tras el temblor de este miércoles.

En poblaciones del sur del Cesar, como Chimichagua, y San Zenón, en el Magdalena, limítrofes con Bolívar, también se registraron agrietamientos y desplomes parciales de viviendas.