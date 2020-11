Vio cómo el huracán Iota mató a su amigo en Providencia: doloroso relato de un sobreviviente

“Lo más duro para mí fue la muerte de un compañero”, afirma este providenciano radicado en San Andrés, pero que visitaba a su familia en la isla cuando arribó Iota .

Él habla de Fuentes Levingston, una de las dos víctimas fatales que dejó el paso del huracán por Providencia y que trabajaba como mototaxista.

“Lo vi morir”, dice en su doloroso relato mientras agrega que él se salvó de milagro.

Según Mitchell, habían encontrado albergue en una iglesia, pero “como a las tres o cuatro de la mañana, cuando empezó a brisar fuerte, se vino el cielo raso, se llevó todo el techo. Tratamos de salir, de meternos en otra casita que estaba atrás y corriendo fue que se cayó el muro y se vino encima de él”.

“Estaba detrás de mí, yo me salvé de milagro; se vino el muro encima de él y lo mató”, recordaba.

Mitchell llegó herido a San Andrés : “se me entró algo, no sé qué es, un vidrio se me partió y tengo heridas en el pie”.

Aunque dice que su familia está bien de salud, “en Providencia no queda nada, uno ve Providencia y se salen las lágrimas”.

Y teme lo que venga para los que aún siguen en la isla porque, afirma, pronto quedarán sin alimentos.