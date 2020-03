Voraz incendio consumió bodega de llantas y aceites en Santa Marta

Los habitantes del sector se vieron obligados a evacuar sus casas, ahora se preguntan por qué en zona residencial funciona este almacén.

El fuerte viento y la alta temperatura ayudó a que las llamas y el humo se propagaran en gran parte de la Avenida del Libertador, en el occidente de Santa Marta.

El espeso humo negro provenía de una bodega de almacenamientos de llantas y aceites, el pánico se apoderó de los habitantes de la zona.

"Yo sentí el olor a llantas y empecé a gritarle a la gente a que saliera. Todo el mundo salió y la llama era grande. Tuvieron que evacuar la zona. Mucho peligro", narró Andrés Vargas, residente del edificio afectado.

"Eso estaba bien prendido. Eso era una candela brava que llegaba como al cuarto piso de ese edificio. Eso tiene alarma y la alarma no se encendió", denunció Alexis Muñoz, testigo.

En el interior de la bodega las llamas consumieron todo a su paso. Los habitantes de casas cercanas fueron evacuados mientras varios se preguntan por qué en el sitio que es residencial funciona una bodega de llantas y aceites.

"Horrible. Gracias a Dios no hubo nada, no hubo muertos ni heridos. Causó mucho pánico. Yo venía lejos y vi la humarada horrible. Ni me imagino los que están por acá cerca", relató Delcys Guerero.

Los bomberos, además de controlar el incendio, ya tienen una hipótesis del desastre.

"Las posibles causas obedecen a un corto circuito, ya que el local se encontraba cerrado trabajando con todo el personal acá. Carros tanques de apoyo y máquinas extintoras y trabajando fuertemente para liquidarlo", indicó el capitán Richard Chanín, subcomandante de Bomberos de Santa Marta.

Los habitantes de esta zona de la avenida del libertador pidieron a las autoridades un acompañamiento y así evitar que bodegas o negocios cercanos tengan materiales peligrosos.