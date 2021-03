Vuelve ley seca, toque de queda y pico cédula en algunos pueblos de Atlántico por aumento del COVID

En municipios como Juan de Acosta y Sabanalarga, en Atlántico, volverán a imponer el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula para evitar aglomeraciones y, por ende, contagios de COVID-19 que aumentaron exponencialmente en la capital.

Casos en Barranquilla:

Lunes 15 de marzo: 193

Martes 16 de marzo: 445

Miércoles 17 de marzo: 409

Jueves 18 de marzo: 592

Fallecimientos en Barranquilla:

Lunes 15 de marzo: 4

Martes 16 de marzo: 2

Miércoles 17 de marzo: 9

Jueves 18 de marzo: 7

Juan David Rojas, secretario de Gobierno de Juan de Acosta, informó que en el municipio “hemos decretado toque de queda y ley seca a partir del sábado a las siete de la noche hasta el domingo a las cinco de la mañana, el domingo a las seis de la tarde hasta las cinco del lunes, el lunes a partir de las seis de la tarde hasta las cinco del día martes”.

El epidemiólogo César Visbal atribuye el aumento de casos a que “el temor que había al inicio de la pandemia realmente no es el mismo que tenemos ahora y eso lleva a que las personas tengan síntomas y no consulten de forma oportuna. Cuando ya consultan tienen complicaciones por la enfermedad, neumonías importantes que comprometen su estado general y obligan a ser internados en la UCI”.

Esto ha hecho que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos se haya elevado.

“La ocupación de Barranquilla es del 70% y hay un 24%, 25% de la ocupación general que depende de otras regiones”, dijo Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla.

No obstante, José Luis Accini, presidente de la Asociación de Unidades de Cuidado Intensivo, entregó otros datos de algunas clínicas privadas.

“Estoy hablando de unas 13 instituciones, 5 del departamento donde sus titulares, porque el presidente no va a ir de clínica en clínica a ver cuántas camas hay ocupadas, me han arrojado datos que están oscilando del 85% y el 100%, pero créanme que ese no es el universo de las camas de cuidados intensivos de Barranquilla y el Atlántico”, precisó.

Las autoridades de Barranquilla aumentaron la toma de muestras y vacunas contra el COVID-19 para ponerle freno al coronavirus ante la llegada del tercer pico.