William Dau, alcalde de Cartagena, fue suspendido por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, le impuso una sanción de cuatro meses a William Dau Chamatt, alcalde de Cartagena. De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario emitió mensajes irrespetuosos a directivos de la Universidad de Cartagena.



"A través de queja radicada por medios electrónicos, el señor Jair Javier Caro Villalba, puso de presente a este ente de control presuntos actos de irrespeto cometidos por el Alcalde Distrital de Cartagena, el señor William Jorge Dau Chamat, en contra de las directivas de la Universidad de Cartagena, a quienes tildó de 'nido de ratas', 'corruptos', 'malandrines', entre otros calificativos que atentan contra el buen nombre de la Universidad de Cartagena", señaló la Procuraduría en un documento.

En el fallo, la entidad informó que el pasado 31 de julio de 2020, William Dau hizo declaraciones ante medios de comunicación locales sobre la elección del contralor distrital de Cartagena: "Si hay una nueva elección vamos a estar pendientes, aunque no es al alcalde quien le compete, para que no vayan a decir que es el alcalde que quiere inmiscuirse en esa elección, pero lo que sí haremos es revisión, marcación estricta de la Universidad de Cartagena para que cualquier concurso que ellos hagan sea objetivo, no sea amañado y sujeto a las influencias que siempre se dan en la Universidad de Cartagena, que recordemos es una entidad pública llena, plagada de corrupción, que siempre ha sido un nido de ratas, las directivas de la Universidad de Cartagena".



Además, la Procuraduría agregó que tales manifestaciones injuriosas fueron ratificadas el mismo día por el alcalde William Dau: "Vine a la entrega de un robot que va a facilitar las prácticas de pruebas de COVID-19, que fue gestionado por la Alcaldía. No me dejan entrar por orden del rector, no soy bienvenido aquí por las palabras de esta mañana, tildando a las directivas de la Universidad de Cartagena de ser corruptos, de ser unos malandrines que siempre obran en contra de los intereses del Distrito. Así que no me retracto; haga lo que quiera, señor rector, no por eso voy a cambiar mi opinión sobre usted".

Ante dichas declaraciones, la Procuraduría halló disciplinariamente responsable a William Dau. Sin embargo, el alcalde de Cartagena apeló la determinación, por lo que irá segunda instancia. Hasta el momento, el mandatario seguirá su cargo.

