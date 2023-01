¿Y así quieren que no se ría? Reincidente que se burla de la Policía queda libre otra vez

Jhon Jairo Jiménez, alias ‘Wicho’, fue sorprendido el pasado 2 de enero con un arma de fuego, pero no fue tras las rejas por supuesta ilegalidad en su captura.

Como si se tratara de un chiste, el hombre posó ante las cámaras muerto de la risa durante su última captura en Barranquilla, tal vez presintiendo lo que iba a pasar.

En la legalización de captura, el juez dictaminó que el procedimiento no se había cumplido de manera correcta, al no trasladar a Medicina Legal al acusado para inspeccionar si hubo alguna agresión por parte de las autoridades, como lo argumentó el abogado defensor de Jiménez.

La defensa también dijo que el arma, que presuntamente llevaba alias ‘Wicho’, no pertenece a las Fuerzas Militares.

El delincuente fue acusado en 2017 de integrar una banda de extorsionistas y cuenta con antecedentes por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

En contexto: Muerto de la risa, así posa delincuente reincidente ante la Policía cada vez que lo capturan