¿Ya se vacunó contra el COVID? Más de 100 negocios de Barranquilla ofrecen descuentos a inmunizados

En Barranquilla se dio inicio a una campaña para otorgar descuentos a personas que ya se hayan vacunado contra el coronavirus COVID-19 . Se trata de una estrategia de la Alcaldía y comerciantes de la ciudad para incentivar la inmunización.

A la campaña se unieron los centros comerciales más grandes de la ciudad, además de hoteles, restaurantes y discotecas, entre otros establecimientos.

“Nuestros socios comerciales han empezado un gran trabajo para unirse con descuentos impresionantes de precios, para que todo el mundo se venga a vacunar. Vacunémonos para que en diciembre estemos disfrutando con nuestras familias”, dijo Juan Manuel Rengifo, gerente del centro comercial Mall Plaza.

Las autoridades recuerdan que siguen vigentes las restricciones para los no vacunados, quienes no podrán ingresar a bares, discotecas o eventos masivos, y también insisten en el riesgo de no aplicarse el biológico.

“La vacunación está mostrando sus beneficios. Las personas que están haciendo los casos y los fallecidos, en promedio diario, son no vacunados”, indicó Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla.

La Alcaldía informó que en Barranquilla se han aplicado más de 1.300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19.