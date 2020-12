“Yo gritaba que estaba muerta”: dramático relato de lideresa guajira víctima de atentado a bala

Ibis Ojeda, una reconocida líder de víctimas, reclamante de tierras y defensora de derechos humanos, narró el ataque armado del que fue víctima cuando se movilizaba entre el municipio de Albania y Riohacha, en La Guajira .

“Gritaba y gritaba que me habían dado en la cabeza, el terror fue tremendo. Cuando llego a Machobayo, que nos recibe la Policía, me llama mi hija y yo lo primero que le digo es que estoy herida, porque yo estaba en pánico. Yo gritaba era que estaba muerta, no le deseo eso a nadie estoy es aterrorizada”, contó.

La lideresa asegura que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas, mensajes de texto, cartas y hasta de desconocidos, que se le han acercado para que salga del departamento de La Guajira.

Dice que la Fiscalía y ella conocen quiénes son los sospechosos del atentado.

“Hemos puesto algunas denuncias, en estos momentos yo puedo imaginarme pero no puedo decir nombres por seguridad, pero la Fiscalía sabe que yo he dado nombres de personas", señaló.

Las autoridades dicen estar trabajando de manera conjunta para atender estos casos que ponen en riesgo la vida de líderes del departamento.

“Unas averiguaciones de manera conjunta con fiscales especializados que hoy están atendiendo no sólo ese caso, si no otros casos que se han presentado en los últimos meses en el departamento de La Guajira”, respondió sobre lo sucedido el secretario de Gobierno de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque.

Por ahora, esta líder estudia la posibilidad de salir del departamento junto a su familia, ante los frecuentes ataques y amenazas que ha recibido.