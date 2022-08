“Yo me defendí”: lanchero envuelto en riña tras cobro de $2 millones por pescado en Playa Blanca

Daniel Cervantes, un lanchero de Playa Blanca en Barú que se vio involucrado en una riña por el cobro que le hicieron de 2 millones de pesos a un par de turistas por consumir dos pescados y cuatro cervezas, dio su versión de lo que ocurrió.

Afirmó que no fue quien originó la pelea y tampoco el responsable de realizar el excesivo cobro. Según el lanchero, la mujer que estaba registrando con su celular lo que ocurría “se me pega atrás grabándome y le digo ‘me sigues grabando y te boto el teléfono’; me acerca el teléfono a la cara y lo manoteé. Cuando le manoteé el teléfono el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”.

No obstante, la turista sostuvo que Daniel los amenazó.

Cuando estoy grabando me tiró el celular, me dio un golpe en el pecho, obviamente mi esposo reacciona y sale agredido por el señor; después el señor nos intimida diciendo que nos va a apuñalear

El lanchero afirma estar preocupado por los efectos que, en la economía de la isla, puedan tener los cobros excesivos que están siendo denunciados en Barú.

“Playa Blanca está ganándose una mala fama y es una playa muy famosa que al tiempo nos dicen que vamos a quedar sin turistas y eso es algo que nos perjudica a todos nosotros los nativos, más que todo. Yo por lo mismo estoy dando mi cara. Como dice el dicho, el que nada debe nada teme”, recalcó.

Para prevenir que se sigan registrando estas situaciones en Cartagena, las autoridades dispusieron de puntos de atención al turista donde invitan a los visitantes a preguntar precios antes de consumir y en caso de algún incidente denunciar a la línea 315 694 2466.