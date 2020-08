Andrés Pastrana le pide a Duque que retire a Margarita Cabello como candidata a la Procuraduría

Andrés Pastrana le pidió al presidente Iván Duque que retire a Margarita Cabello como candidata a procuradora general de la nación.

“Señor presidente, por el honor de Colombia y antes de que se enrede más el escándalo de Mancuso, retire la candidatura de Margarita Cabello a la Procuraduría General de la Nación”, escribió el exmandatario en Twitter.

Señor presidente @IvanDuque, por el honor de Colombia y antes de que se enrede más el escándalo de Mancuso, retire la candidatura de Margarita Cabello a la Procuraduría General de la Nación. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 25, 2020

Esto, después de conocerse la noticia de que Estados Unidos no extraditará a Colombia a Salvatore Mancuso, entre otras cosas por un cúmulo de errores por parte del Ministerio de Justicia, cartera dirigida por Cabello antes de renunciar para optar por ser el reemplazo de Fernando Carrillo.

Pero quizá hay algo que no está teniendo en cuenta el expresidente Pastrana y es que tal vez para el gobierno no era tan importante, puesto que se supo que en la visita de Robert O'brien, asesor de seguridad nacional de Trump, quien estuvo la semana pasada en el país, ese tema no se tocó.

Sin embargo, en la Presidencia aseguraron que el tema ha sido prioridad del Ministerio de Justicia, la Cancillería y la Embajada en Washington. Lo cierto es que no funcionó.