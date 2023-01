Audio probaría la censura de Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, a ‘Los Puros Criollos’

La Liga Contra el Silencio reveló la grabación de una reunión en la que el funcionario pide cambiarle el horario de emisión para que “matemos la producción”.

La polémica se desató luego de que el periodista Santiago Rivas, conductor del programa transmitido por Señal Colombia, participara en un video de ‘La Pulla’, producción de El Espectador, y expresara su inconformidad con la ley de regulación convergente, que busca unificar los medios de comunicación públicos.

En el video de ‘La Pulla’, Rivas asegura que esta reforma busca que el gobierno “se quede con el poder” sobre el sistema de medio públicos de Colombia. Además, hace otros reparos y señala que los televidentes verán “publicidad oficial” tras este cambio.

La ley de regulación convergente o proyecto de modernización de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) pretende, entre otras cosas, “liquidar a la ANTV” (Autoridad Nacional de Televisión)”, para crear un solo organismo que “regule la televisión, la radio y los contenidos digitales”.

Ante las palabras de Rivas, el gerente de la RTVC dijo: “Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser. Él no sabe, digamos no tiene ni idea, de lo que está diciendo. Segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.

Lea la transcripción completa de la grabación aquí .