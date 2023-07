¿Cómo le ha ido al Gobierno nacional durante los primeros días de la segunda legislatura de 2023?

En estos primeros días de la segunda legislatura de 2023, se han ido conformando las mesas directivas de las comisiones del Congreso de la República. ¿Qué tanto se han respetado los acuerdos a los que llegaron los partidos hace un año? A esa duda también se sumó la de cómo le irá al Gobierno nacional después del batacazo que dio el senador Iván Name en la presidencia del Senado de la República.

Pues hay varias lecturas al respecto, pero el Gobierno nacional siente que el balance es bueno, a pesar de que en la comisión tercera del Senado fue elegido Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, que hoy está en franca contradicción con el Ejecutivo.

Se cree que el balance es bueno, porque en las comisiones séptimas, donde se discutirán los temas de salud, pensiones y laboral, habrá presidentes afines al Gobierno nacional.

Martha Lopera, representante a la Cámara por el Partido Liberal y del grupo del exsenador Julián Bedoya, le ganó el pulso al representante Héctor Chaparro, que estaba apoyado por el expresidente César Gaviria.

La otra sorpresa la dio el representante Luis Ramiro Ricardo, quien fue elegido en una de las 16 curules de paz y ahora presidirá la Comisión Quinta, después de derrotar a Eric Velasco del Pacto Histórico.

Será la primera vez que uno de los representantes de las curules de paz preside una comisión en el Congreso de la República.

El mensaje de Efraín Cepeda

El senador y líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se posesionó como nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado y, tras jurar, hizo una dura advertencia al gabinete del presidente Gustavo Petro: no les dará recursos del presupuesto 2024 a los ministerios que no ejecuten los programas del año en curso.

“Le envío un mensaje claro al Gobierno nacional: la ejecución presupuestal es urgente. Esta comisión aprueba recursos que después no se ejecutan, los recursos no pertenecen al Gobierno sino a los colombianos que hoy los necesitan”, señaló.

Y agregó: “Como presidente de la Comisión Tercera priorizaré los debates de control político. No podemos premiar a más carteras ministeriales con presupuestos que no se ejecutan. Los recursos son de la gente, no del Gobierno Nacional”.

