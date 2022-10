Congresista estaría pensando en dejar su curul para aspirar a una gobernación: ¿de quién se trata?

El senador del Polo Democrático Alexander López fue número tres de la lista del Pacto Histórico al Senado, lo que le garantizó su curul, pero ahora estaría pensando en salir del Congreso.

Se ha conocido desde hace días en el Valle del Cauca que el congresista tiene la intención de ser candidato a la gobernación, por lo que renunciaría al Senado antes del 25 de octubre.

Sin embargo, en este caso, como en otros de congresistas que renuncien para aspirar en las elecciones regionales, surge una duda: aunque para el Congreso no hay jurisprudencia que prohíba a servidores públicos que renuncian para aspirar a otros cargos de elección popular, no ocurre lo mismo con gobernadores y alcaldes, ellos no pueden renunciar porque se considera que es defraudar a quienes lo eligieron, pues se interpreta que usa una elección como trampolín político.

Hay juristas electorales que ya están pensando que se podría aplicar esa jurisprudencia de alcaldes y gobernadores a los congresistas acudiendo al derecho a la igualdad. ¿Alexander López correrá el riesgo de dimitir?