¿Cuál será la mesa directiva del Consejo Gremial para el 2024?

Este miércoles, 13 de diciembre de 2023, se reunirá el pleno del Consejo Gremial para definir su mesa directiva del próximo año. Para la presidencia, hasta el momento, hay dos candidatos: Camilo Sánchez, de Andesco, y Bruce Mac Master, de la Andi.



El proceso de las candidaturas no fue fácil. El presidente de Andesco anunció su aparición a inicio de diciembre y Mac Master, aunque dijo en un principio que no le interesaba, al final decidió aspirar.

Antes de hacerlo, Mac Master buscó que quien es hoy su contrincante desistiera de su candidatura. Para hacerlo, Jorge Bedoya invitó a Camilo Sánchez a la Andi y le hicieron la solicitud formal, e incluso le plantearon una tercería para no seguir dividiendo a los empresarios.

Sánchez no aceptó y anunció que seguía con su aspiración. Además, calificó aquella reunión como una encerrona.

Este martes se formalizó la plancha de Bruce Mac Master como presidente, con Jorge Bedoya, de la SAC, como vicepresidente.

Así que este miércoles se definirá a voto limpio quién será el vocero de los empresarios. Esta es una elección importante, pues el Consejo Gremial está conformado por 32 gremios que representan el 80% del PIB de Colombia y el 75% del empleo formal.

Entretanto, se conoció que Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República, estaría llamando a miembros del Consejo Gremial para que no voten por Camilo Sánchez, argumentando que este es un político y eso sería contraproducente en su relación con el gobierno de Gustavo Petro.

Al parecer, Vargas Lleras mencionó que sería mejor la opción de Mac Master y Bedoya, pues, según él, no será un año fácil en cuanto a la discusión de las reformas sociales impulsadas con el Gobierno nacional.

Código Caracol intentó comunicarse con Germán Vargas Lleras para determinar cuál es su interés en esta elección, pero no se obtuvieron respuestas.