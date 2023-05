¿Discurso de Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño generó molestia en algunos sindicatos?

El discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño no solo causó molestia entre sectores políticos y empresariales. Al parecer, también lo hizo al interior de algunos sindicatos. Se conoció que su intervención no cayó bien, pero no precisamente por su contenido.

Según fuentes dentro de las centrales obreras, históricamente, durante el Día del Trabajo, la tarima en la plaza pública estaba destinada a los líderes sindicales.

Para algunos de esos dirigentes, el presidente habría podido salir a su balconazo cualquier otro día, pues como mandatario tiene múltiples espacios para hablar y ser escuchado, pero realmente la molestia va más allá.

Según pudo conocer Código Caracol habría una división enorme en los sindicatos frente al apoyo al gobierno y sus reformas.

Publicidad

Cabe recordar que, el pasado 19 de junio del 2022, día de su elección, Gustavo Petro dijo en el Movistar Arena que "no es un cambio para vengarnos, no es un cambio para producir más odio. Rodolfo Hernández y sus electores pueden dialogar con nosotros cuando quieran, llamamos al gran acuerdo nacional que se comenzó con 11 millones de personas, pero que tiene que ser de 50 millones. La democracia la vamos a construir a partir del pluralismo, nuestra elección es la muestra de que la paz es posible en Colombia”.

En el mismo tono y sentido, habló el jefe de Estado durante su posesión, el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.

"Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca”, mencionó por aquel entonces Gustavo Petro.

Publicidad

Se dice que el mandatario ha reducido el tono porque si bien hoy quiso bajarle la temperatura a su discurso de en el balconazo, el presidente pasó del concepto de diálogo al de la revolución, la lucha permanente, poder popular y promoción de una primera línea de lucha por las transformaciones.

Las explicaciones del jefe de Estado

Horas después de su discurso en el balcón de la Casa de Nariño , el presidente Gustavo Petro , al parecer, habría bajado el tono. Desde España, donde realiza una visita de Estado, el mandatario hizo precisiones y aclaraciones sobre las palabras que mencionó el pasado 1 de mayo de 2023.

En Madrid, el presidente Gustavo Petro dijo que no busca incitar a la violencia, ni romper las instituciones. También habló de la paz total.

Publicidad

“Queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer y el llamado a la presencia de la población a las calles, a las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país”, indicó Gustavo Petro.