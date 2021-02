El desplante del Gobierno con Katherine Miranda, representante del Partido Verde

Este miércoles, en la Presidencia de la República, se firma la sanción del proyecto de ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad y que estaba listo desde noviembre. Lo curioso es que no invitaron a Katherine Miranda, autora de la iniciativa y representante a la Cámara por el Partido Verde.

Esto es poco común, pues normalmente cuando se va a sancionar una iniciativa se invita a su autor, pero en palacio decidieron no hacerlo.

Eso sí, invitaron a la directora del ICBF, a congresistas de la bancada de gobierno como Paloma Valencia y a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

A Miranda le dieron la explicación que, a pesar de que el evento sería presencial, por temas de aforo no podían contar con ella, así que tendría que estar presente de manera virtual.

Indignada, la representante dijo que no asistiría ni siquiera de manera virtual al evento porque no entendía cómo no invitaban a una de las principales autoras del proyecto.