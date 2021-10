Enfrentamiento en el Centro Democrático: Edward Rodríguez criticó a María Fernanda Cabal

El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez se despachó este martes, en el Congreso de la República, contra su copartidaria María Fernanda Cabal

La acusó de estar diciendo algunas cosas en público, pero, en privado, engavetar proyectos prioritarios sobre esos temas al Gobierno.

“Qué hacen cuando dejan hundir un proyecto de ley tan importante en comisión primera de Senado como era ‘El que la hace la paga" y la dra. María Fernanda Cabal no le ha dado respuesta al país y no le ha dado respuesta contundente de por qué cada nada se la pasa hablando de seguridad, pero no hace nada por la seguridad del país”, declaró el congresista Rodríguez.

Cabe recordar que a Edward Rodríguez lo dejaron por fuera de la contienda del Centro Democrático para ser candidato presidencial y este le achaca a un sector del partido, del que hace parte María Fernanda Cabal, de estar cobrándole su cercanía con el presidente Duque.