Expertos de EE. UU. habrían recomendado parar Hidroituango, ¿por qué no se les hizo caso?

Ingenieros de ese país, que manejaron el desastre de Katrina, hicieron un diagnóstico en abril pasado. Fuentes confiables aseguran que fue muy crítico.

El año pasado, cuando se dio la primera emergencia, a través de un convenio el Ministerio de Defensa logró que un grupo de ingenieros perteneciente al US Army Corps of Engineers viniera hacer un diagnóstico de Hidroituango.

Estos señores son los más expertos en el tema y, entre otros, manejaron el desastre del huracán Katrina.

Entregaron un informe que, por alguna extraña razón, no se conoce. El documento era muy crítico y tenía entre sus recomendaciones -según una fuente confiable- parar el proyecto.

La pregunta es: ¿por qué no se hizo caso a esta recomendación?