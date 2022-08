Gesto del rey Felipe VI de no levantarse cuando llegó la espada de Bolívar generó controversia

El gesto que tuvo el rey Felipe VI de no levantarse como los otros jefes de Estado cuando llegó la espada de Bolívar al acto de posesión presidencial de Gustavo Petro generó controversia.



Puede leer: El momento en que Iván Duque permite traslado de la espada de Bolívar a la posesión de Petro

La polémica no solo se dio en Colombia, también en España, donde el líder de izquierda Pablo Iglesias dijo que el rey no solo representaba a la Casa de Borbón, sino a España, y eso era una falta de respeto para un símbolo de la libertad de América Latina.

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores español, Félix Bolaños, le restó importancia y dijo que la solidez y amistad entre país ibérico y Colombia es absoluta.