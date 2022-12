Hija de Hugo Chávez, ¿con saldo de US$700 millones en la cuenta?

Después de los tremendos líos que padeció la entonces senadora Nancy Patricia Gutiérrez en la Corte Suprema de justicia por cuenta de falsos testimonios, le llegó lo que sus amigos dicen "la justicia divina".

A la hoy presidenta del gremio que agrupa a los operadores de telefonía celular la llaman y la llaman de todos los partidos para ofrecerle el aval y para que se lance a la Gobernación de Cundinarmarca. Ella les contesta que no, que está feliz en Asomóvil, por el momento. Oigan bien…por el momento.

Lo que sí está claro es que a ella no se le caen las llamadas, le entran todas y están en espera.

Los temas pendientes del Congreso

Hablando de altos tribunales, son seis los temas que la Corte Constitucional le ha pedido al Congreso que reglamente… ¡y nada!

La eutanasia, por ejemplo, lleva 17 años en muerte lenta. Los otros son la unión de parejas del mismo sexo, la doble instancia para aforados, la objeción de conciencia para los militares y ahora la adopción por parte de parejas homosexuales. También la reglamentación del precio de los combustibles, que hoy bajó $300 pesos.

El mejor camarógrafo del país

Hay un hombre del Canal Caracol que se pavonea por los pasillos y no es para menos. La red de prensa colombiana y gacetas de Colombia le otorgó a Yesid Cristancho el premio al mejor camarógrafo de Colombia.

Un merecido reconocimiento a un trabajador incansable, dedicado y profesional.

Yahir Acuña le saca canas a Opción Ciudadana

¿Recuerdan a Yahir Acuña, el polémico excongresista que lideraba la investigación en la Comisión de Acusación contra el expresidente Álvaro Uribe?

Después de sacarle más de una cana al exmandatario, ahora le saca canas a los directivos del partido Opción Ciudadana. Mientras el secretario, Edison Bioscar, dice que sí le dieron aval para que aspire a la gobernación deSsucre, el presidente del partido, Alirio Moreno, dice que no es cierto.

Saldo millonario de María Gabriela Chávez, ¿meme?

¿Se imaginan un saldo de más de 700 millones de dólares en la cuenta de ahorros?

Pues en las redes sociales circula un recibo que supuestamente dejó en un cajero automático nada más y nada menos que una hija del fallecido presidente Hugo Chávez, después de hacer un retiro en Nueva York. El video, que es de septiembre de 2014, se ha vuelto viral.

El recibo, sin embargo, no proviene de un banco conocido en Estados Unidos y en varias oportunidades ha aparecido como meme en redes sociales.