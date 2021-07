La Coalición de la Esperanza aspira ir al Congreso de la República con lista única

La Coalición de la Esperanza quiere aspirar con lista única al Congreso de la República . Sin embargo, aún hace falta que uno de sus integrantes se decida.

En esta coalición hacen parte Sergio Fajardo , Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo con su partido Dignidad, Juan Fernando Cristo con el movimiento En Marcha, Juan Manuel Galán, posiblemente con el Nuevo Liberalismo si la Corte Constitucional lo revive, además de varios congresistas y la Alianza Verde.

Precisamente, son los verdes los que faltan por tomar la decisión. Por este motivo, tendrán una reunión importante, este viernes, en la que se tomará esa decisión y también definirán cómo elegirán a su candidato presidencial.

Es sabido que la Alianza Verde tiene una división entre quienes quisieran lograr acercamientos con Gustavo Petro y los que no. Por eso es que todavía no se puede decir con total seguridad que estos harán parte de esa lista única de la Coalición de la Esperanza.