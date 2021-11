Laura María Montoya dejará su cargo en el Museo de Memoria Histórica: ¿renunció o la echaron?

La directora técnica del Museo de Memoria Histórica, Laura María Montoya, presentó una dura carta de renuncia este viernes, 5 de noviembre de 2021.

Montoya, quien es la tercera funcionaria en ocupar ese cargo durante la era de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, argumenta que se va porque no la están dejando trabajar y que desde la dirección se oponen a la participación de las víctimas.

Por eso, el senador Iván Cepeda , a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Directora técnica del Museo de Memoria renuncia porque al director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, le molesta que se dialogue con las víctimas y la red de lugares de memoria. Censura, exclusión y nuevas agresiones de las víctimas: ese es el balance de la gestión de Acevedo”.

Directora Técnica del Museo de Memoria renuncia porque el director del @CentroMemoriaH, Darío Acevedo, le molesta que se dialogue con las víctimas y la Red de Lugares de Memoria.



Lo paradójico es que cuando nombraron a Laura María Montoya en ese cargo, a mediados de este año, varios sectores de víctimas y de la oposición al Gobierno criticaron su nombramiento por ser hija del embajador de Colombia en Brasil, Darío Montoya, y por haber trabajado en una universidad cercana al uribismo.

Desde el Centro de Memoria Histórica señalaron que Laura María Montoya se va no porque no la dejaran trabajar, sino porque no estaba trabajando, que le exigieron cumplir metas que no logró.

Así que los que antes defendían a Montoya hoy la critican y quienes antes la atacaban hoy la defienden.