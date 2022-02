Luis Fernando Velasco se queda por fuera de la consulta del Pacto Histórico: ¿qué sucedió?

El senador liberal Luis Fernando Velasco, quien ha venido participando en las actividades del Pacto Histórico y había manifestado su interés de competir en la consulta de ese sector político, se quedó por fuera de esa contienda.

La participación de Luis Fernando Velasco en la consulta del Pacto Histórico no será posible porque el congresista nunca renunció al liberalismo y, a pesar de que ha mandado comunicaciones al director del partido para que le permita competir contra Gustavo Petro, no ha recibido respuesta y no la recibirá de aquí al viernes, 4 de febrero de 2022, por lo que no será candidato.

Entretanto, la Registraduría, en cabeza de Alex Vega, tomó la decisión de qué el próximo 13 de marzo, día en que se elige al nuevo Congreso de Colombia y se votan las consultas para elegir los candidatos presidenciales de las coalicione, primero se conocerán los resultados de estas últimas.

Es decir, ese día, a las 6 p. m., más o menos, ya se sabrá quién es el candidato de la Centro Esperanza, del Equipo por Colombia y Pacto Histórico.

Esa decisión se tomó porque los partidos políticos así lo decidieron. Luego, se empezará con el conteo de los votos al Congreso, los cuales se conocerán, en su totalidad, hacia las 9 p. m.