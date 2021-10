Magistrada de la JEP le respondió a María Fernanda Cabal sobre los falsos positivos: “No es mentira”

Este martes, 5 de octubre de 2021, durante el reconocimiento que hizo la Comisión de la Verdad a las víctimas de los llamados falsos positivos, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Catalina Díaz le respondió, sin decir su nombre, a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

La magistrada de la JEP dijo que mienten quienes pretenden negar los falsos positivos en Colombia .

“Que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que eso fue mentira, porque, como lo encontramos nosotros, trabajando con esos nombres, apellidos y esos lugares, esto no es mentira. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente, cuando el equipo me dice ‘esta es la cifra que encontramos’, me aterró”, afirmó.