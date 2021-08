“Manzana podrida”: Iván Name se fue lanza en ristre contra Katherine Miranda

Comenzó la audiencia en el Consejo Nacional Electoral para determinar si se violó o no el estatuto de la oposición al quitarle la segunda vicepresidencia del Senado a Gustavo Bolívar.

Recordemos que existían unos acuerdos para que ese cargo le correspondiera al petrismo, pero como el candidato era Gustavo Bolívar este perdió ante el voto en blanco. En su lugar, en una votación posterior, fue elegido Iván Name del Partido Verde, que ya había tenido la oportunidad de ocupar ese cargo, por lo que en teoría no podría ocuparlo de nuevo.

El proceso va a ser largo, pero lo que ha demostrado verdaderamente son las tensiones existentes dentro del Partido Verde.

Hoy el senador Name, que da pocas declaraciones públicas, se fue lanza en ristre contra su copartidaria Katherine Miranda.

“En el caso de la representante Katherine Miranda debo hacer un señalamiento de manera particular y diferente, porque ella ha tenido una actuación verdaderamente cínica y falaz (…) en las canastas de las manzanas...hay manzanas de todo tipo", declaró Name.

Name no solo la llamó manzana podrida, sino mencionó que la razón por la cual ella le había pedido que renunciara a ese cargo es porque no la apoyó para que fuera ella la vocera del discurso por parte de la oposición el pasado 20 de julio.

Publicidad

· Gustavo Bolívar dijo estar sorprendido por supuesta alianza del Partido Verde con el uribismo

Estas tensiones, además de anecdóticas, son la antesala de la reunión que tendrán el viernes los verdes para decidir cómo elegirán a su candidato presidencial. Sin embargo, Katherine Miranda fue tajante en decir que dentro de ese partido realmente son solo dos los que verdaderamente quieren llegar hasta el final, que el resto quieren simplemente asomar la cabeza para la foto.

“Tenemos que ser completamente sinceros y es que el Partido Verde no tiene el gallo para pelear en las próximas elecciones y se tomó la decisión y se colocó sobre la mesa la posibilidad de que fuera un candidato solo del Partido Verde", dijo Miranda.

Así que, por lo pronto, lo sucedido con el senador Bolívar no solo tiene muy dividida a la oposición y fracturado al Partido Verde, sino que empieza a mostrar que en el Partido Verde no quieren tener candidato propio y están buscando por fuera.