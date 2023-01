Nerviosismo en el gobierno por decisiones de la Corte Constitucional frente a ley de financiamiento

Se empiezan a decidir las múltiples demandas que se han presentado en contra de algunos de sus artículos.

La semana pasada la Corte se abstuvo de decidir la primera de ellas, que se refería al régimen simple de tributación que pretende facilitar a pequeños contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones haciendo un solo trámite. Como el nuevo régimen incluye el impuesto de industria y comercio que es de los municipios, un ciudadano consideró que violaba la autonomía de esas entidades.



Sobre eso, la Corte no se pronunció porque la demanda no cumplía los requisitos y el asunto quedó pendiente, sin embargo, curiosamente, la DIAN emitió un pronunciamiento en el que celebraba la decisión e insinuaba que la norma había sido declarada constitucional. Eso llevó a que varios medios, incluso especializados, le compraran la interpretación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; en la corte dicen que eso no era así y que esa corporación se pronunciará sobre otras demandas que hay sobre el mismo tema.

De otra parte, se especula que la Corte podría tumbar toda la ley acogiendo argumentos de algunas de las demandas que consideran que el trámite en el Congreso fue irregular.