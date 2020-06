“No creo en esa señora, me tiene mamado”: furiosa despachada de Armando Benedetti

“No creo es en ella, no en la corte, no en la sala penal. Ya la recusé y sus compañeros no me aceptaron la recusación. Esa señora no me da garantías, no sabe nada de derecho penal”, señaló airado Benedetti.

Justamente la magistrada Lombana ha tenido que declararse impedida para poder llevar varios casos que cursan en la Corte Suprema en los que está involucrado el expresidente Álvaro Uribe.