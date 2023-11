¿Pacto Histórico y partidos de izquierda podrían volverse una sola colectividad?

Los resultados electorales del domingo volvieron a poner sobre la mesa del Pacto Histórico la propuesta de unirse en una sola colectividad. Voces como la de la senadora María José Pizarro, Gustavo Bolívar y el concejal Carlos Carrillo han expuesto desde el lunes de esta semana que esa es la única opción para poder sobrevivir como fuerza a futuro.



Sin embargo, esa posibilidad parece bastante remota, pues el Pacto Histórico está conformado por 14 partidos políticos y 13 movimientos entre los que se encuentran el Polo Democrático, la UP, MAIS, Comunes y Colombia Humana, entre otros.

Varios de los dirigentes de los partidos que la componen no están dispuestos a perder sus personerías jurídicas para agruparse en una sola y, al final, no tener capacidad de mando ni de adjudicar avales, que para muchos es realmente el atractivo del partido.

Así que la solución que se plantea, no solo de ahora sino hace ya bastante tiempo frente a la fragmentación de los movimientos de izquierda, no parece ser factible o no por ahora.

Elección de nueva fiscal

La Corte Suprema de Justicia elegirá la nueva fiscal general de la nación de la terna que envió el presidente y lo hará antes de la vacancia judicial que comienza el 18 de diciembre.

Esa decisión es una derrota para el fiscal Francisco Barbosa, quien estaba intentando que la elección se aplazara para el año entrante y que, una vez se le venciera el periodo, se dejara encargada a la actual vicefiscal, Martha Mancera.

Esa posición del fiscal fue pública, tanto así que llegó a denunciar un plan para desprestigiar a Mancera, según él, con el fin de presionar la elección de la nueva fiscal.

Había expectativa de que la Corte esperara la decisión del Consejo de Estado sobre la tutela en la que uno de los magistrados de la Suprema reclama porque en la terna no hay hombres. Sin embargo, entre los expertos nadie cree que la tutela pueda resultar exitosa.