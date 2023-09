Petro ha enviado dos veces la terna para fiscal en medio de decisiones contra su hijo: ¿por qué?

Una de las noticias de este martes, 26 de septiembre de 2023, fue el cambio que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la terna para ocupar el puesto de fiscal general de la Nación. En ese episodio, hay un par de coincidencias que vale la pena resaltar.

La primera terna, que por primera vez estaba compuesta por mujeres en su totalidad, la presentó el presidente Gustavo Petro en medio de la captura de Nicolás Petro, su hijo mayor, que está acusado de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La captura fue el 29 de julio y el anuncio de la terna fue el 2 de agosto.

Publicidad

Este 26 de septiembre de 2023 ocurrió algo similar: el mandatario cambió la terna después de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro.

Publicidad

El ente investigador argumentó que el hijo del presidente no colaboró con la justicia, algo a lo que se había comprometido.

Esta coincidencia deja algunos interrogantes: ¿por qué las dos veces que el presidente ha enviado la terna ha sido en medio de decisiones judiciales contra Nicolás Petro?, ¿por qué enviar esta terna de fiscal de manera tan anticipada, primero 6 meses y ahora 4 meses y medio antes de la elección?

Publicidad

Pero esa no es la única coincidencia en este caso. El pasado lunes, cuando se conoció la decisión de la Fiscalía, Nicolás Petro dijo: “Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Esas últimas palabras fueron las mismas que utilizó el presidente Gustavo Petro en medio de un evento en Sincelejo el pasado 3 de agosto: “Mi hijo ya verá. Lo único que puedo recomendarles, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo, jamás”.

Publicidad

Coincidencia o no, lo único que se sabe es que faltan 4 meses y medio para que termine el periodo del fiscal Francisco Barbosa y que en ese lapso pueden pasar muchas situaciones, entre ellas, un nuevo cambio en la terna.