Piden quitar de las calles de Madrid este cartel que indigna a los colombianos

El presidente colombiano Juan Manuel Santos señaló este miércoles en España que Pablo Escobar no merece "ser exaltado como héroe" en referencia al enorme cartel publicitario de la serie 'Narcos' colocado por Netflix en el centro de Madrid.

"Pablo Escobar era un asesino que no merece bajo ninguna circunstancia y desde ningún punto de vista ser exaltado como héroe", afirmó a la radio Onda Cero el mandatario, de visita oficial en España tras recibir el Nobel de la Paz.

El cartel está situado en la Puerta del Sol, el corazón de la capital española, y muestra al personaje de Pablo Escobar de la serie, interpretado por Wagner Moura, junto al lema "Oh, Blanca Navidad", en clara referencia a la cocaína.

La canciller colombiana María Ángela Holguín reclamó su retirada al ayuntamiento de Madrid y a la plataforma de vídeo en línea estadounidense por la imagen negativa que ofrece del país, afirmó una fuente de la embajada colombiana en España.

Una portavoz del ayuntamiento de Madrid señaló a la AFP que "no está previsto retirarla" porque no incumple la ordenanza municipal sobre publicidad exterior y la sutilidad del mensaje impide calificarlo como una apología al consumo de drogas.

'Narcos' es una de las series de más éxito de Netflix y uno de los exponentes de la reciente fascinación del mundo cinematográfico hacia la figura del narcotraficante colombiano, protagonista de varias series y películas.

"Como producción cinematográfica ('Narcos') es una serie muy buena. Lo que pasa es que nosotros, los colombianos, vivimos ese drama de Pablo Escobar y sufrimos con ese recuerdo", de un hombre que ha ordenado matar a miles de personas, señaló el presidente Santos en Onda Cero.