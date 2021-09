Piedad Córdoba volvería al ruedo político de la mano de Gustavo Petro y el Pacto Histórico

La exsenadora Piedad Córdoba vuelve a la política y todo indica que será a través del Pacto Histórico. Le comentó a Noticias Caracol que ya están bastante adelantadas las conversaciones con este sector, aunque tiene las puertas abiertas en otros partidos.

"En conversaciones y también auscultando, pues conversando con la gente de la gente que yo jamás me he apartado para saber si realmente es ahí”, manifestó la excongresista Córdoba.

Desde la noche de este miércoles, podría quedar cerrado el tema con el Pacto Histórico de Gustavo Petro.

Sobre la polémica de su entrada al país sin haber mostrado el pasaporte, la senadora dijo que no piensa pagar la multa que Migración podría imponerle.

"Yo no pienso pagar la multa, pienso que se haga el procedimiento, que vayan a Migración de Bogotá para ver si yo me presenté o no me presenté", dijo.

Piedad Córdoba fue representante a la Cámara de 1992 a 1994, senadora de la República desde 1994 hasta 2010. Fue facilitadora del acuerdo humanitario que se tenía con las FARC en 2007.

Sin embargo, en 2010, fue inhabilitada por la Procuraduría para ejercer algún cargo público por sus presuntos nexos con las FARC, pero dicha decisión fue tumbada por el Consejo de Estado en 2016.

El último bagaje político de Córdoba fue su precandidatura a la presidencia de la República en las elecciones de 2018, pero desistió a un mes de la primera vuelta electoral.