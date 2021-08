¿Por qué Alex Char y Alejandro Gaviria no participaron en el congreso de la ANDI?

En esta semana que termina se llevó a cabo el habitual congreso de la ANDI. Varios precandidatos desfilaron por allá y Óscar Iván Zuluaga se lanzó al ruedo. Sin embargo, llamó la atención quienes no estuvieron, entre ellos Alex Char y Alejandro Gaviria.

A los dos los invitaron los organizadores, pero decidieron no asistir. Esto sumado a que en la misma encuesta de Invamer Gaviria no marca tan bien podría ser una señal de que talvez el rector de la Universidad de los Andes pueda terminar tomando la decisión de no lanzarse.

Tampoco estuvo Camilo Romero del Partido Verde. Claro que a Romero no lo invitaron, y él tampoco expresó su interés de asistir.

Lo cierto es que ese evento si podría considerarse como el inició de la campaña, pues cada uno de los interesados en ser presidente lanzó sus propuestas de reactivación económica frente a los industriales del país.