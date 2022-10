¿Por qué el presidente Petro no fue al Congreso de Fenalco si había confirmado su asistencia?

Este jueves, 13 de octubre, fue noticia que el presidente Gustavo Petro no asistió a la apertura del Congreso de Fenalco, a pesar de que este gremio cambió la fecha habitual del encuentro para acomodarse a los tiempos del mandatario, de lo contrario no lo habrían hecho en semana de receso.



Pese a que desde la Casa de Nariño han dado varias explicaciones, todavía quedan muchas dudas sobre la verdadera razón de su ausencia.

En principio, la agenda del presidente era ir a Cartagena el jueves a inaugurar el Congreso de los comerciantes y el viernes, 14 de octubre, a Barranquilla para cerrar el congreso de Acopi, el gremio de los pequeños industriales.

Después de su viaje al Cauca, la Casa de Nariño, el miércoles 12 del mismo mes, llamó a cancelar su asistencia al Congreso de Fenalco y llamó a que Acopi para que le adelantará su participación para el jueves.

Como Barranquilla queda a tan solo una hora y media de distancia de Cartagena por carretera, para el gremio de los comerciantes, no hay dudas de que el presidente los dejó metidos a propósito.

Esta es la primera vez que un presidente deja metido a un gremio en su congreso, después de haber confirmado asistencia, pero no es la primera vez que Petro incumple la agenda presidencial.



Ya en otras ocasiones ha sido motivo de debate la ausencia del mandatario o las llegadas tarde a eventos y reuniones a las que había prometido asistir. Ante la pregunta de por qué el mandatario incumple la agenda presidencial, uno de sus más cercanos alfiles respondió.

“Yo creo que él por la forma de ser, que no es nada malo ni es para criticar, a veces como que los tiempos no los maneja. Yo por lo menos soy una persona cumplida, siempre he sido cumplido para absolutamente todo, pero yo creo que él un poco se ensimisma, se mete en el tema, y por eso en una reunión tras otras se va pasando, porque quiere atender cada reunión bien, etc, pero esa es una forma de ser del presidente", señaló el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.