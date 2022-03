¿Por qué es riesgoso seguir hablando de fraude en las elecciones?

A la prudencia es el llamado generalizado tras los problemas en las elecciones al Senado de Colombia y que muchos calificaron como un fraude. A ese se unieron los empresarios.

Recordemos que, frente al proceso electoral, la ANDI, en cabeza de Bruce Mac Master, convocó a la reflexión y a la prudencia a los líderes de partidos y movimientos políticos, candidatos presidenciales, medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión. Lo cierto es que esa bola que empezó a rodar desde antes de las elecciones es un riesgo para el país.

Publicidad

Algo en lo que coinciden los dos últimos registradores, Carlos Ariel Sánchez y Juan Carlos Galindo, quienes manifestaron que, a pesar de los errores que se presentaron el pasado 13 de marzo, es irresponsable hablar de fraude. En ese sentido, también se han pronunciado veedores internacionales, como José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, y la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

Así que un llamado a la prudencia a los diferentes actores del país, pues es muy peligroso hablar de fraude, cuando expertos en el tema y que también conocen el proceso dicen que no es real.

Publicidad

¿Quiénes siguen pidiendo reconteo?

Los errores en las elecciones del Senado hicieron que muchas voces pidieran reconteo, puerta que cerró el registrador nacional, Alexander Vega, en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, donde, valga recordar, el mismo Vega pasó del sí al no. Sin embargo, a pesar de esa decisión, algunas voces insisten en el camino del reconteo.

El Centro Democrático es una de esas voces y ya formalizó esa petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Otras voces vienen del Partido Oxígeno Verde y de Salvación Nacional.

Publicidad

Uno de los más insistentes fue el Verde Oxígeno, partido que revivió por decisión de la Corte Constitucional y que representa la candidata presidencial Íngrid Betancourt. Si bien esa organización no presentó listas propias de candidatos al Congreso, sí avaló candidatos en las listas que presentó la Coalición Centro Esperanza.

Betancourt está empeñada en el reconteo y piensan dentro de la Coalición Centro Esperanza que sería para lograr una curul para su sobrina Anastasia Rubio, quien se presentó a la Cámara de Representantes por Bogotá y perdió, por menos de 700 votos, con la líder estudiantil del sector que comanda Jorge Robledo, Jennifer Pedraza.

Publicidad

Rubio ha intentado desde el domingo que se anulen algunas de las mesas donde Pedraza obtuvo votos, pero no lo ha logrado y ahora, parece, lo quieren intentar por la vía del reconteo que, sin embargo, vale la pena aclarar, sería para el Senado y no para la Cámara, es decir, que no afectaría la votación de la sobrina de Íngrid Betancourt.

¿Qué pasa con la elección de la Presidencia del Consejo Nacional Electoral?

Además de eso, como si fueran pocos los problemas de la organización electoral, por estos días se agrega otro: está acéfala la cabeza del Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

El pasado 15 de marzo terminó el período como presidente de la magistrada Doris Méndez. Aspiran a sucederla Pedro Felipe Gutiérrez, quien fue postulado por el Centro Democrático, y Jaime Luis Lacouture, del Partido Conservador, pero como ellos tuvieron presidente hace poco hay quienes se oponen.

El CNE se ha reunido dos veces y no ha logrado elegir a su presidente porque ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria.

Publicidad

Todo indica que hasta que no surja una tercería así se mantendrá la situación sin que la máxima autoridad electoral, en la época en la que tiene que cumplir con las mayores responsabilidades, cuente con un presidente en propiedad y, por tanto, tener un vocero autorizado.