¿Pronunciamientos de Petro sobre guerra entre Israel y Hamás no deberían generar sorpresa?

Los ojos del mundo están puestos en la guerra entre Israel y Hamás. Y, como ya se ha visto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado en medio de una fuerte polémica por sus pronunciamientos, lo que le ha valido el reclamo de la comunidad judía colombiana, excancilleres y Estados Unidos, entre otros actores.



Lo que ha escrito el mandatario en su cuenta de X, anteriormente Twitter, sobre este tema no debería generar sorpresa, pues semanas atrás había dado dos discursos en la misma línea.

Uno de ellos en Cuba durante la cumbre del G77 y China. Allí, justamente el pasado 15 de septiembre, mencionó que el mundo tenía una doble moral por condenar la invasión a Ucrania y no hacerlo frente al conflicto entre Israel y Palestina.

Días después, el 19 de septiembre, desde Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano cuestionó la diferencia entre Ucrania y Palestina y pidió que se convocara a dos conferencias de paz.

En su momento, las comunidades judías en Colombia no quisieron pronunciarse al respecto porque consideraron que no era importante, pero después de lo sucedido el pasado fin de semana, cuando se desató el conflicto entre Israel y Hamás, decidieron no guardar silencio.

Cabe destacar que unas declaraciones del presidente Gustavo Petro comparando a los israelíes con los nazis no solo generaron la condena de Estados Unidos, sino que podrían tener implicaciones en los recursos que Washington aprueba anualmente para Colombia.



El exembajador de Estados Unidos ante Colombia Kevin Whitaker dijo que llamaba la atención el lenguaje que usó la funcionaria del Departamento de Estado, en este caso Déborah E. Lipstadt, enviada especial para la lucha contra el antisemitismo.

Según él, no recuerda ningún pronunciamiento por parte del Departamento de Estado usando términos como “condena enfática” contra un presidente colombiano, pero que tampoco hay precedente de un presidente colombiano que equiparara a Israel con los nazis.

Y es que la funcionaria emitió un mensaje en el que dijo: “Nos sorprendió ver al presidente colombiano, Gustavo Petro, comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”.

Whitaker señaló que podría haber una afectación con la asignación de recursos por parte de Estados Unidos hacia Colombia, particularmente porque ese proceso depende de congresistas, algunos de los cuales tienen cierta resistencia contra el presidente Gustavo Petro, quien aún no le ha respondido al gobierno de Joe Biden.

“Ya había el riesgo de eso, de un recorte, por ejemplo, pero tomando en cuenta las preocupaciones que realmente van a surgir en base de las posiciones del presidente Petro en lo de Israel y Gaza, eso puede complicar la situación aún más”, señaló Whitaker.