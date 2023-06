Propuesta del actual Gobierno para financiar al ELN ya había sido contemplada por Uribe en 2006

En la mañana de este viernes, 16 de junio de 2023, y desde el congreso de Asobancaria en Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se fue lanza en ristre contra la propuesta del actual Gobierno de promover un fondo internacional de multidonantes para garantizar la manutención de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de que no cometan delitos como secuestro y extorsión mientras dura la negociación.

El fiscal Francisco Barbosa fue una de las muchas voces críticas en contra de esa idea. Dijo que no podía "entender esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días", que espera que no sean reales, "de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos".

Sin embargo, lo llamativo es que quien primero hizo dicha propuesta para la manutención del ELN fue el expresidente Álvaro Uribe hace ya 17 años, en el 2006, cuando su gobierno adelantó, sin éxito, diálogos exploratorios con esa guerrilla.

Pues bien, en ese momento, el entonces presidente de Colombia sorprendió con una afirmación en una entrevista radial.

"De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia: el Gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla, la manutención de sus gentes, en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro”, aseguró Uribe en una entrevista con La FM en 2006.

Por eso, es paradójico que ahora muchos de los seguidores del exmandatario en el Congreso de la República se vayan contra el Gobierno actual por lo mismo. Antes sí y ahora no.

La posibilidad de financiar a la guerrilla habría surgido de lo dicho por el ELN tras acordar el cese al fuego bilateral a partir de agosto. Entonces, uno de sus jefes precisó que el secuestro y la extorsión, como fuentes de financiamiento, se mantendrían.

"Por ejemplo, si nosotros cobramos impuesto en las regiones, esas son finanzas del ELN, por ahora. Por lo general no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán", expresó Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN ese 9 de junio.