“Que se dedique a la familia”: sector del Centro Democrático quiere que Álvaro Uribe se retire

El movimiento no quiere que se vea como símbolo de desgaste, sino de grandeza. El expresidente se niega.

La respuesta constante del senador Álvaro Uribe es que no lo hará porque no quiere permitir que Colombia sea tomado por ideas políticas, según él, similares a las que gobiernan en Venezuela bajo la batuta de Nicolás Maduro.

Además, los detalles de la reunión entre los posibles candidatos presidenciales de la llamada centro izquierda y las tensiones de dos pesos pesados en la Casa de Nariño.