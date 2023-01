¿Reforma pensional no se presentará en 2019 por ser año electoral?

Aunque el ministro de Hacienda dijo que debía hacerse este año, la ministra de Trabajo anunció que no será así. ¿No les conviene una medida tan impopular?

La semana pasada Alberto Carrasquilla había asegurado que este año la presentaría, a pesar de no ser popular. Él, como economista, se iba a dar la pela porque el país la necesita.

“El terror mío es el terror de no cumplir lo que se necesita cumplir para la siguiente generación de colombianos. Realmente me da mucho más pánico una cobertura del 25% apenas en materia pensional que los puntos de las encuestas”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda en Mañanas Blu.

La sorpresa llegó hoy cuando en horas de la mañana su compañera de gabinete, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que este año no va la reforma pensional. “Esa reforma, si la queremos hacer socializada, y tratando que sea lo mejor, y que realmente sea estructural, esa reforma no puede salir de ahí”.

Pero más que una desautorización de un ministro a otro, que fue lo que se vio, lo que parece estar primando es que estamos en año electoral y el Centro Democrático no se la quiere jugar apoyando una reforma impopular, aunque muchos como el ministro carrasquilla insistan en que es necesaria.

