Un piano de cola se robó el show en plena carrera séptima de Bogotá

Administración Peñalosa lo ubicó allí parte del plan de recuperación del centro del país. Además, exsenadora Piedad Córdoba se tomó con humor su baja popularidad.

Con un resultado de desfavorabilidad de 66 puntos, según la encuesta Gallup, Piedad Córdoba trinó: “Si yo me paró en mi imagen negativa y me aviento, me mato”.

Publicidad

El expresidente Uribe no pierde el tiempo. A su casa de Rionegro, en sus días de recuperación, han llegado delegaciones de todos partidos. La semana pasada estuvo el expresidente Pastrana, hoy hubo encuentro con el exprocurador y precandidato Alejandro Ordoñez, quien esta mañana envió mensaje por Twitter.

En días de campaña empezó la guerra sucia. Hoy el objetivo fue el precandidato presidencial por el Centro Democrático Iván Duque.

Una imagen que dice “Yo no creo en los Iván”, donde aparecen el senador uribista junto a Iván Cepeda e ‘Iván Marquez’ circula por las redes sociales. El expresidente Uribe publicó la imagen y la califico de infame.