¿Zozobra en gabinete de ministros tras advertencia de presidente Petro sobre ejecución presupuestal?

La noticia política del Ejecutivo tiene que ver con el ultimátum que le dio el presidente Gustavo Petro a sus ministros frente a la ejecución presupuestal. El mandatario les dijo que si no tenían resultados en un mes se iban del gabinete.

Código Caracol conoció que algunos ministros del gabinete dicen que hay zozobra dentro del equipo y que consideran injusto el debate sobre la ejecución presupuestal, cuando este nunca se ha dado de manera tan férrea, como en esta oportunidad, con el gobierno actual.

Al parecer, el reclamo de algunos ministros frente al presidente, así no se lo digan, es que se deja contagiar de esa presión sobre la ejecución del presupuesto y genera inestabilidad en el equipo cuando él mismo comparte públicamente que las comparaciones que se hacen de parte de algunos críticos no son justas. Por ello se estarían presentando cuadros y cifras que buscan demostrar si el gobierno ha ejecutado el dinero o no.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Támara Argote, quien pertenece a las comisiones económicas, publicó unas cifras comparativas de ejecución de los distintos años de gobierno en donde se muestra que no es cierto que en el gobierno actual se haya ejecutado, hasta ahora, menos presupuesto que en los anteriores.

Sin embargo, exfuncionarios del gobierno Duque, como Víctor Muñoz, también sacaron sus tablas y le dijeron al presidente Petro que la forma en la que está analizando los números de ejecución es errada. ¿La razón? Porque está tomando deuda y funcionamiento de otras ramas del poder que no le corresponden, además de comparar con años en donde se estaba en pandemia por el COVID- 19.

De hecho, Muñoz le advirtió al presidente que en próximos días publicarán avances de ejecución presupuestal por sector a agosto 2023. Hecho por el cual el debate podría continuar, ya que la oposición habría encontrado en la eficiencia de la administración Petro un flanco importante para atacar.